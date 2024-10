Calciomercato Reggina: nel mirino due portieri e un terzino destro

Ci si avvicina al giorno del raduno, anche se la società al momento non ha ufficializzato alcuna data di inizio, ipotizzabile che tutto possa avvenire alla fine della prossima settimana. La curiosità è quella di capire quali saranno i calciatori convocati e soprattutto vedere se nel gruppo iniziale verranno inseriti momentaneamente quelli fuori dal progetto tecnico. Non vi è mai stata una comunicazione in tal senso ma è intuibile che i vari Dervishi, Parodi, Marras e probabilmente Kremenovic, non siano nella lista dei preferiti di mister Pergolizzi.

Posizione differente quella di Rosseti. Il giocatore ha un contratto importante e qualora si creassero i presupposti potrebbe anche essere ceduto, ipotesi quest’ultima oggi improbabile e quindi situazione da gestire con molta attenzione. L’eventuale presenza dell’ex Siena e Ascoli tra le altre, non ha comunque condizionato la società nell’assicurarsi le prestazioni di un altro attaccante oltre Barranco, visto l’annuncio ufficiale riguardo l’arrivo di Antonino Ragusa.

Si è lavorato molto in questi giorni anche sul fronte Under e la questione portiere è di quelle da prendere in seria considerazione. Il tecnico ha parlato di un 2006 già in organico, facendo riferimento a Franco Druetto, classe 2006, da tempo presente nel corso degli allenamenti della squadra amaranto nella passata stagione. Rimangono caldi i nomi di Esposito (2005), con Pergolizzi al Campobasso e Del Bello, grande campionato per lui alla Vibonese. Ricordiamo che sotto contratto c’è l’Over Martinez. Necessario un colloquio con il tecnico, prima di prendere qualsiasi decisione. Poi secondo quanto riferisce Gazzetta del Sud, passando agli Under di movimento, uno dei nomi per la fascia destra sarebbe quello di Raffaele Mariano (2005), lo scorso anno alla Nocerina.