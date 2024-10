Calciomercato Reggina: respinto l’assalto dell’Alessandria. Ok il rinnovo con Liotti

E’ stato grande protagonista nella prima parte di stagione con la Reggina ed autore di 5 reti, meno nella seconda soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Marco Baroni. Daniele Liotti è uno di quei giocatori che ogni tecnico vorrebbe avere per la sua grande duttilità e la capacità di saper giocare da esterno sia alto che basso.

Reggina, accordo triennale con Liotti

Per tale motivo la Reggina, nonostante le numerose richieste, ha inteso chiudere un nuovo accordo con il calciatore, ad un certo punto nei giorni scorsi, dato molto vicino all’Alessandria. L’anticipazione viene data da alfredopedulla.com: “E’ fatta per il rinnovo di Daniele Liotti con la Reggina. Accordo triennale, respinto l’assalto dell’Alessandria. La priorità della Reggina era quella di provvedere al prolungamento. Tutto ok, manca solo annuncio”.