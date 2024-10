Calciomercato Reggina: Rossi e Gasparetto tornano in serie C

Dopo una serie di no alla serie C, Vasic vuole tornare in Svezia

E’ un mercato senza soste quello della Reggina. Tanti movimenti in entrata, altrettanti in uscita.

In attesa delle prossime ufficializzazioni, la Reggina si sta adoperando anche per sfoltire l’attuale organico e soprattutto per ridurre la nutrita lista Over, perchè sarebbe antipatico chiudere questa sessione di calciomercato, dovendo mettere qualcuno fuori lista. Di Vasic abbiamo già scritto. L’attaccante ha rifiutato una serie di proposte anche molto interessanti provenienti dalla serie C e spera mei prossimi giorni di trovare una sistemazione nel suo paese (Svezia). C’è un forte interessamento del Livorno per Marco Rossi, il difensore ha chiesto qualche giorno prima di dare la risposta definitiva, mentre ormai prossimo al trasferimento alla Sambenedettese è Daniele Gasparetto, professionista esemplare e silenzioso che da troppo tempo non trova più spazio in amaranto.