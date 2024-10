Calciomercato Reggina: che colpo, è fatta per Edera. Frenata per l’altro esterno

La batteria degli esterni forti, di qualità e con capacità realizzative, rappresenta per Baroni la parte essenziale del suo gioco, ancor più degli attaccanti. Per questo il tecnico ha insistito molto per averne altri, oltre quelli già a disposizione.

Nella giornata di oggi la Reggina ha ufficializzato un altro colpo in entrata. Si tratta dell’esperto Marco Crimi dall’Entella, percorso inverso ha effettuato il giovane Marcucci, in prestito biennale. Seppur non ancora ufficializzato, si può ritenere un altro calciatore amaranto Simone Edera. La trattativa è partita qualche giorno addietro e si è conclusa con la Reggina che ha superato una buona concorrenza. C’è l’ampio gradimento del mister sull’operazione, dagli addetti ai lavori viene definito un grande colpo. Baroni che aveva espressamente chiesto anche l’esterno offensivo Orji Okwonkwo, per il quale si è discusso intensamente in questi ultimi giorni. Non c’è stata la fumata bianca perchè pare che il calciatore non sia pienamente convinto di accettare la cadetteria. Questo potrebbe indirizzare il Ds Taibi ad interpellare nuovamente l’esperto Di Gaudio, il quale ha già dato la sua disponibilità. Ma vanno liberate le caselle Over.