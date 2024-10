Calciomercato: la Reggina non si ferma più. Dopo Crimi un altro centrocampista

Alla fine sarà una mini rivoluzione. La Reggina continua la sua attività sul calciomercato ed a tre giorni dalla conclusione, sta per condurre in porto altre trattative già avviate.

Un altro centrocamapista per Baroni?

Detto di Crimi che stasera sarà a Reggio Calabria con Marcucci che si trasferirà all’Entella, in mezzo al campo non ci si ferma e si va alla ricerca di un altro elemento. Che il Ds Taibi avrebbe individuato in Michele Rocca, ex Sampdoria, in forza al Foggia dove in 12 presenze ha realizzato 5 reti. Lo scrive Gazzetta del Sud nella edizione di oggi.