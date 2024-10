Calciomercato Reggina: Baroni ha un nuovo centrocampista. E’ fatta per Crimi

“Il nostro mercato cambia strategia, punteremo sui giovani, con voglia e gamba, ma metteremo a disposizione di mister Baroni anche qualche giocatore di esperienza“. Interpellato sul calciomercato, il DG Tempestilli, aveva parlato così qualche giorno addietro ai canali ufficiali della società.

L’esperienza di Crimi al servizio della squadra

Ed è esattamente su questa linea che il DS Taibi si sta muovendo, dietro quelle che sono le indicazioni del tecnico Baroni. E quando si parla di esperienza il pensiero va certamente a Montalto, presentato nella giornata di ieri ed all’ultimo acquisto in ordine di tempo non ancora ufficializzato, il centrocampista Marco Crimi. Tutto fatto con l’Entella che in cambio avrà il giovane Marcucci. Per Crimi ci sono quasi 300 presenze nel campionato di serie B, 23 in A, tanta esperienza, qualche gol e la capacità di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Sarà a Reggio stasera.