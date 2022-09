"Reggina 1914 comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il calciatore Karim Laribi.

A Karim un grande in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera".

Segue alle operazioni fatte con Ejjaki al Mantova, Di Stefano al Gubbio, Lollo alla Triestina e Provazza alla Vis Pesaro, Nel pomeriggio ufficializzate le cessioni di Montalto alla Reggiana e Situm al Catanzaro.