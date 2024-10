Calciomercato Reggina: il Ds Taibi presenta i cinque nuovi acquisti

Dopo l’analisi ed il resoconto del Ds Taibi in altra pagina del nostro giornale, di seguito il dettaglio sulle caratteristiche dei cinque acquisti della Reggina, messi a disposizione di mister Stellone:

“Giraudo è un esterno classe 98, giovane e di prospettiva e quindi patrimonializzabile. Ha fatto un grande girone di andata con la Vis Pesaro. Piaceva a me ed al tecnico, giocatore di corsa, gamba, ha anche un bel piede, lo ritengo un ottimo acquisto. Aya ha vinto lo scorso anno il campionato con la Salernitana, ci porta esperienza, attenzione, caparbietà, cattiveria, tutte caratteristiche che nelle ultime partite a noi son venute meno. Lo seguiamo da tempo. Folorunsho lo avevo quasi chiuso lo scorso luglio, poi il Napoli ha fatto altre valutazioni. Devo dire che quando c’è stato l’inserimento del Pisa la Reggina era tagliata fuori perchè sul piatto c’erano tanti soldi, poi non so per quale motivo la società toscana non ha portato avanti la trattativa e ci siamo inseriti noi. Su Folorunsho c’erano anche altre società che offrivano di più al calciatore sul piano economico, ma Michael ha dichiarato di volere la Reggina e basta. Kupisz può dare quello che a noi è mancato sulle corsie esterne. Giocatore di gamba che può giocare in entrambe le fasce. Lombardi è un calciatore importante che solo grazie ai rapporti con la Lazio siamo riusciti a portare a Reggio. Quando il ragazzo entrerà in condizione, farà la differenza perchè ritengo sia sprecato per questa categoria e non lo dice solo Taibi. Lui si è sempre allenato, gli manca il ritmo partita, ma con il parco esterni che abbiamo, ci possiamo permettere di aspettarlo per qualche settimana. Poi sarà come sempre il campo a giudicare le nostre scelte”.