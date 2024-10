Calciomercato Reggina: Taibi torna a bussare alla porta del Bologna

Sono giorni caldi questi in casa Reggina. Il tempo a disposizione di mister Baroni sta per scadere ed a breve dovrà comunicare la sua decisione. A stretto giro di posta la società ha necessità di sapere su quale progetto tecnico si lavorerà, anche se nel frattempo ci si è comunque mossi su alcune idee già in mente e molto chiare.

La Reggina punta sui giovani

Secondo quanto scrive il quotidiano Gazzetta del Sud, il Ds Taibi potrebbe nuovamente bussare alla porta del Bologna per riavere in prestito Michael Kingsley e Orji Okwonkwo. Insieme ai due, il direttore sportivo amaranto, avrebbe chiesto al collega Riccardo Bigon la disponibilità di Gianmarco Cangiano, ala sinistra classe 2001, in prestito all’Ascoli e che tutti i tifosi della Reggina ricordano, per avere segnato agli amaranto l’unica rete della sua stagione.