Calciomercato: la Reggina attende Baroni. Intanto aumentano le società interessate al tecnico

La Reggina ha in mente un solo obiettivo. Riuscire a proseguire il rapporto con il tecnico Baroni. La società è stata chiarissima e per il momento non intende guardarsi intorno rispetto alla possibilità di andare alla ricerca di un altro profilo. Allo stesso tempo immaginiamo si sia data un termine ultimo di attesa, perchè va programmata la nuova stagione in tutti i suoi aspetti, a partire dal ritiro precampionato. Da sciogliere delle riserve che, secondo quanto dichiarato dal presidente Luca Gallo non riguardano gli aspetti più facilmente immaginabili, quello economico e quello sportivo, a Baroni l’ultima parola prima di arrivare alla risposta definitiva, che sia positiva o negativa.

In mezzo a questa attesa, due grandi società militanti nel campionato di serie B, deluse da una stagione che immaginavano diversa, starebbero attendendone gli sviluppi per iniziare ad avviare eventuali discorsi proprio con mister Baroni. Il Lecce ha esonerato Corini nonostante un contratto in scadenza nel 2023 e secondo quanto scrivono i colleghi salentini, avrebbe messo in cima alla lista dei possibili sostituti proprio l’allenatore della Reggina, già in Puglia da calciatore alla fine degli anni ottanta. Nonostante la grande rimonta, dopo un girone di andata assai deludente e la conquista dei play off, il Brescia sembra non intenda rinnovare il contratto a Clotet puntando invece, su un allenatore esperto e conoscitore della categoria. Chi? Marco Baroni.