Luca Gallo: ‘Non so quante squadre riusciranno ad iscriversi al campionato’. Un passaggio sul bilancio della Reggina

Un lungo intervento del presidente Luca Gallo in occasione della conferenza stampa della scorsa settimana. Si è soffermato molto sulla crisi profonda che ha investito il mondo del calcio in questo anno di pandemia tra mancati incassi, riduzione delle sponsorizzazioni, zero aiuti:

“Alla fine i soldi li mette sempre l’imprenditore proprietario della società. Si è vero, si fanno decreti e noi certamente attraverso il lavoro straordinario del nostro DG Mangiarano ne usufruiremo, ma i soldi veri per riuscire a mantenere in vita una società, sono quelli che ognuno di noi mette di tasca propria, altrimenti il calcio si sarebbe fermato. Io non so quanti club avranno la possibilità di iscriversi al prossimo campionato o quanti potranno fare una campagna acquisti per poter essere competitivi a livello sportivo, non lo so davvero. Il nostro bilancio? Ne parlavo proprio in questi giorni, il nostro bilancio è ok e lo potrete vedere perchè sarà pubblico. Volete sapere perchè è a posto? Semplicemente perchè c’è il sottoscritto, ma intendiamoci. Ho messo i soldi sulla cosa più bella che ho. La Reggina è la cosa più bella della mia vita, l’ho fatto con amore e felicità e lo rifarei altre cento volte”.