Calciomercato Reggina, Taibi: ‘Ho parlato con il procuratore di Falcone, ma…’

Una lunga chiacchierata con il Ds Taibi e tante notizie riguardanti il calciomercato della Reggina. In altra pagina del nostro giornale abbiamo già scritto di Rivas e Folorunsho, questa la parte del suo intervento sui portieri:

“Ho parlato con il procuratore di Falcone, ma la Sampdoria vive una situazione di attesa non avendo ancora scelto l’allenatore. Nessuno della società mi ha detto di aspettare e quindi valutare e pur ritenendo Falcone un buon portiere, dico che in giro ce ne sono tanti bravi e quindi ho preferito spostare l’attenzione su altri profili. Vi dico che due di questi verrebbero alla Reggina molto volentieri, ne prendiamo uno senza fare nomi, vediamo per chi si chiude. Intanto per il ruolo di vice, tra Russo e Turati uno arriverà (vicinissimo Turati)”.