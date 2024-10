Calciomercato Reggina: Inzaghi e il Ds Taibi stanno già lavorando

“Aspetteremo la fine di dicembre e tireremo le somme, anche se in questo momento credo non si debba fare molto“. Questa l’ultima dichiarazione del Ds Taibi a domanda precisa riguardo il calciomercato. Giusto, giustissimo. Ogni valutazione dovrà essere fatta in base a quella che sarà la posizione in classifica al termine della partita, ultima del 2022, che gli amaranto giocheranno contro l’Ascoli. Ad oggi, sembrerebbe non avere bisogno di grandi interventi, d’altronde i risultati e le prestazioni parlano in maniera evidente, anche se il Ds ed il tecnico sono ovviamente già in movimento. Mister Inzaghi da qualche settimana continua a ripetere che lo spazio che sta riservando a quasi tutto il gruppo seppur con un minutaggio diverso, servirà ad avere una valutazione più chiara per il mese di gennaio con scontato riferimento al calciomercato e qualche segnale potrebbe essere già arrivato dal mancato impiego di diversi giovani. Di Agostinelli si sono completamente perse le tracce anche in fatto di convocazioni, Dutu si è rivisto in elenco dopo diverse settimane ma è a zero presenze, Lombardi un gol, pochissimi minuti e poi un infortunio. Bouah è stato preso come alternativa a Pierozzi ma non è mai stato impiegato ed in qualche circostanza si è preferito adattare Cionek o inserire Loiacono. Ma le grandi valutazioni, quelle più importanti, andranno fatte per il reparto offensivo. Dopo il consistente investimento dello scorso anno per Galabinov e quello di questa stagione per Santander, la Reggina si ritrova con entrambi i calciatori fuori per infortunio. Grave quello del bulgaro con un punto interrogativo sui tempi di recupero, mentre per l’ex Bologna pochi minuti in campo, una lenta ripresa della condizione fisica, poi un problema muscolare che lo sta tenendo fuori da diverse settimane. Tecnico e Ds continuano a ripetere che si punta assolutamente su entrambi, che vanno aspettati, ma allo stesso tempo è ovvio ci si prepari anche ad altre valutazioni. “La società mi ha dato carta bianca per qualsiasi tipo di intervento“. Da considerare anche questa tra le dichiarazioni del direttore sportivo amaranto.