Calciomercato Reggina: se li prendesse tutti, sarebbe uno squadrone

Scivola via un’altra settimana e l’inizio del campionato di serie B è sempre più vicino. La Reggina si è fatta sentire sul calciomercato con tante operazioni già ufficializzate e altri obiettivi che ancora si vogliono raggiungere. Dei volti nuovi, sono già a disposizione di mister Inzaghi i portieri Colombi e Ravaglia, poi Camporese, Dutu, Obi, Lombardi, Agostinelli e Niccolò Pierozzi.

Un numero destinato a crescere per le tante trattative in via di definizione. Come quella per il fortissimo esterno Luigi Canotto, prelevato dal Frosinone ed elemento essenziale in quella che è l’idea di gioco del tecnico. E qualora fossero tutti raggiungibili, diventerebbe un mercato da dieci quello della Reggina che non si accontenterebbe del solo Valzania in mezzo al campo ed ha chiesto informazioni al Vicenza per Proia. Ancora con il Frosinone discorsi sono stati avviati per un altro calciatore di qualità come Tribuzzi, ma la ciliegina che la società vuole mettere su questa finestra di calciomercato, riguarda l’attaccante. Non uno qualunque, ma possibilmente uno dei migliori.

Ed allora quasi un obbligo bussare alla porta di una delle squadre che il campionato di serie B lo ha vinto grazie anche ai suoi pesantissimi gol. Parliamo del Monza e di Gytkjaer. Primi sondaggi e trattativa non semplice, anche perché da tempo sull’attaccante si è mosso il Bari, oggi in vantaggio. Dalla prossima settimana, invece, le attenzioni si rivolgeranno alle tante operazioni in uscita che dovranno essere fatte si spera in breve tempo. Intanto portato a termine lo scambio con il Bari. Ai galletti Bellomo, alla Reggina Lollo.

L’ipotetica formazione amaranto

Reggina: Ravaglia, Cionek, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Valzania, Crisetig, Obi (Proia); Tribuzzi (Rivas), Gytkjaer (Menez), Canotto. All. Inzaghi