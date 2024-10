Calciomercato Reggina: due gli obiettivi immediati per la scalata alla serie A

Storicamente in serie B il girone di ritorno rappresenta un nuovo campionato. Le squadre ne approfittano per rinforzarsi durante la sessione invernale del calciomercato e soprattutto quelle di coda cambiano atteggiamento e modo di giocare. Nel frattempo, però, chi ha raccolto tanti punti ha il vantaggio di poter gestire in maniera più serena la seconda parte di stagione ed anche gli interventi cosiddetti di riparazione, potranno essere fatti senza frenesia e con la dovuta attenzione. E’ il caso della Reggina. Più volte dal massimo dirigente passando per il Ds Taibi fino ad Inzaghi, si è ribadito il concetto della prudenza sottolineando come la cosa più importante non sarà quella di cercare nuovi rinforzi per una squadra già seconda in classifica, ma quei ritocchi necessari a renderla ancora più competitiva, senza creare scompensi all’interno dello spogliatoio dove il tecnico fino ad oggi si è elevato a grande gestore oltre che bravo allenatore.

La Reggina ha due priorità rappresentate dall’acquisizione di un portiere e dall’arrivo di un nuovo attaccante. Due ruoli da sempre determinanti per le sorti di ogni squadra e che spesso soprattutto in serie B hanno fatto la differenza. Il resto verrà inquadrato come opportunità nel senso che non vi sono altre urgenze, ma per alcuni ruoli come per esempio l’esterno destro basso e alto, la difesa ed il centrocampo, eventuali nuovi innesti sarà possibile effettuarli solo nel caso in cui si riuscisse a sistemare i tanti calciatori poco utilizzati.