Calciomercato Reggina: il Ds Taibi esclude l’arrivo del giovane Zanoli

Nel momento in cui la Reggina era alla ricerca di un difensore, il Ds Taibi ha sondato il terreno con il Napoli per il giovane Zanoli, del quale in tanti parlano molto bene. Ma l’interesse non ha avuto seguito, tanto che la società amaranto si è poi orientata verso altri profili.

Intervistato da Radio Kiss Kiss, il dirigente amaranto sull’argomento ha dichiarato: “Si tratta di un calciatore molto interessante, so che piace a tanti, ma noi in quella zona di campo siamo a posto così“.