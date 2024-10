Calciomercato: Reggina, sta per sfumare un altro obiettivo. Che succede?

Ultimo giorno di calciomercato, anzi, forse sarebbe meglio dire ultime ore visto che dal momento in cui scriviamo ne mancano circa dodici. Ieri per la Reggina è stata una giornata frenetica con gli affondi poi falliti per Tuia e La Mantia e il no definitivo all’arrivo di Nicolas Viola. Nella stessa giornata si è andati dritto verso il difensore in uscita dal Bari Terranova che, dopo la promozione dei galletti in serie B, non ha trovato molto spazio tra i titolari. La conferma sull’arrivo ormai prossimo del calciatore si è avuta anche dall’entourage amaranto. Non ci sono conferme, anzi, da Salerno arrivano notizie diverse, riguardo il centrocampista Radovanovic. I colleghi di tuttosalernitana dopo la mezzanotte hanno riportato l’ormai prossimo trasferimento del giocatore al Cagliari di Claudio Ranieri. Sarebbe ancora un obiettivo svanito per la società reggina che, come più volte dichiarato, dopo la cessione di Santander haavuto qualche margine in più sul mercato, ma non ha intenzione nè la possibilità di investire denaro sui cartellini. Vedremo cosa accadrà in queste ultime ore, ricordando che dopo il no della Spal per La Mantia, la decisione da parte di Taibi di orientarsi sul mercato estero per l’attaccante. All’appello mancherebbero quindi un centrocampista e il tanto atteso centravanti.