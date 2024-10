Calciomercato Reggina: il messaggio di mister Toscano è chiarissimo

Vanno definite anche le posizioni di Menez, Denis e Faty. Quest'ultimo è dato in uscita, ma lui non la pensa allo stesso modo

“Il mercato? Mi aspetto qualcosa per cambiare le caratteristiche di questa squadra, ci serve un pò di gamba. Anche quando la squadra era seconda in classifica, i gol fatti erano pochi. L’aspetto mentale è fondamentale, bisogna ritrovare la serenità e la tranquillità“. Messaggio chiaro quello di mister Toscano a fine gara e dopo l’ennesima sconfitta della Reggina. Ormai lo stiamo ripetendo fino alla nausea, questa è una squadra che necessita di giocatori oltre che nuovi anche pronti a scendere in campo da subito, perchè da quelli attuali ormai si è capito che è molto difficile riuscire ad ottenere qualcosa.

Leggi anche

Forze fresche e le posizioni di Faty, Denis e Menez

E’ per questo che l’ultima settimana di mercato dovrà portare calciatori dalla caratteristiche differenti rispetto a quelli attualmente in organico, soprattutto in determinate zone del campo come la linea mediana e gli esterni. Aya, difensore, dopo Giraudo, sarà il secondo rinforzo, ma c’è anche da capire se tutte le operazioni si potranno effettuare, se non si riuscirà a cedere quei calciatori fuori dal progetto. Di Menez abbiamo già capito che resterà fino alla fine, quello che si dovrà invece capire è come ed in che modo. Da definire anche le posizioni di Denis e Faty. Il secondo è stato dato in uscita, ma da quello che filtra dall’entourage del calciatore, non pare abbia intenzione di trasferirsi alla Pistoiese.