Calciomercato Reggina: in attesa di Nicolas nel mirino due portieri

L’intesa di massima con l’estremo difensore Nicolas è stata raggiunta e nei primi giorni della prossima settimana si attende la risposta definitiva dell’estremo difensore amaranto. La Reggina ha manifestato al calciatore la volontà di proseguire il rapporto, stesso discorso per il portiere, ma come ogni rinnovo di contratto, in mezzo vi è sempre l’accordo che determina ed è quello economico.

Nicolas a parte, servono altri portieri

Nel frattempo, secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, si vagliano altre situazioni che prescindono dalla presenza di Nicolas, visto che Guarna e Plizzari andranno certamente via e la batteria dei portieri va di fatto ricostruita. La Reggina avrebbe messo nel mirino il giovane Giacomo Turati, portiere di proprietà del Sassuolo, anche se in questa stagione da terzo non ha collezionato alcuna presenza. In tanti ricorderanno il suo ingresso in campo contro la Juventus e le grandi parate soprattutto su Cristiano Ronaldo.

L’altro nome è quello di Marco Pissardo, classe 98, quest’anno in forza al Lecco ma di proprietà dell’Arezzo, è cresciuto nel settore giovanile dell‘Inter. Un portiere questo che il Ds Taibi segue da tempo.