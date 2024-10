Calciomercato Reggina: ufficiale la cessione di Vasic

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Vasalunds IF per la cessione a titolo temporaneo del cartellino del calciatore Nikola Vasic. L’attaccante si trasferisce in Svezia sino al 30 giugno 2021. Il club ringrazia Nikola per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali”.

Leggi anche