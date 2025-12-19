Calciomercato Reggina: ufficiale anche Verduci. La formula del contratto
Primi passi nel settore giovanile del Torino, poi la trafila alla Juventus fino alla Next Gen
19 Dicembre 2025 - 09:56 | Redazione
AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Verduci che si lega al club con un contratto biennale.
Difensore reggino, classe 2002, Giuseppe Verduci muove i primi passi nel settore giovanile del Torino, per poi completare il proprio percorso di formazione nella Juventus, dove milita nelle formazioni Under 17 e Under 19, fino ad approdare alla Juventus Next Gen, prendendo parte al campionato di Serie C.
Nel corso della sua carriera ha successivamente maturato esperienze con le società Grosseto, Siena, Torres e Arzignano, partecipando ai campionati professionistici di Serie C.
Indosserà la maglia n. 15