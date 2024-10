Calciomercato: la Reggina non molla, vuole Valzania e Di Chiara

Dopo le dichiarazioni del Ds Taibi che ha parlato di Di Chiara come obiettivo ancora reale a cui hanno fatto seguito quelle del tecnico Castori del Perugia, il quale senza mezzi termini ha comunicato alla stampa il desiderio del calciatore di voler andare via, si lavora per trovare adesso una intesa tra le due società. Al momento la richiesta del Perugia è ritenuta alta dai dirigenti amaranto, ma la volontà del calciatore come spesso accade, potrebbe fare la differenza. L’eventuale arrivo di Di Chiara potrebbe portare alla cessione di Liotti, movimenti che non verranno effettuati a breve.

Attesa per Di Chiara e Valzania

Il mercato si chiuderà con tre partite di campionato giocate più il match di Coppa Italia, quindi ci sarà tempo per quelle operazioni che dal dirigente amaranto sono state definite delle ciliegine su un organico già forte. L’altro valore aggiunto è rappresentato da Luca Valzania, una trattativa che vive di alti e bassi e dopo la riapertura dei dialoghi, si rimane in attesa di una risposta del calciatore. Anche in questo caso la pazienza è l’elemento che dovrà caratterizzare il confronto tra le parti. Il centrocampo della Reggina è già molto forte, con Valzania sarebbe fortissimo. Se non dovesse arrivare, Inzaghi sarà contento lo stesso.