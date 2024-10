Calciomercato Reggina: Valzania non risponde, Proia in dubbio. Si guarda in casa Lecce

E’ il reparto di centrocampo quello sul quale mister Inzaghi punta quasi tutto. La zona nevralgica de rettangolo di gioco dove se sei forte, hai la difesa più protetta e maggiori possibilità di mandare i tuoi attaccanti in gol. Ed è per questo che la Reggina è alla ricerca di migliori. Ci ha provato con Valzania, ma il giocatore non è convinto, stesso discorso per Proia, ancora in attesa che sciolga le riserve. Ed allora si torna ad un vecchio obiettivo così come scrive alfredopedulla.com:

Obiettivo Majer

“La Reggina vuole prendere un paio di centrocampisti forti per la Serie B. Ha l’accordo con la Cremonese per Valzania, però manca ancora il sì del diretto interessato; c’è l’intesa con il Vicenza per Proia, ma quest’ultimo non ha sciolto le riserve. Nelle ultimissime ore, ecco la novità, è in stato avanzato la trattativa per Zan Majer, sloveno in scadenza di contratto con il Lecce e tra i protagonisti della promozione in Serie A del club salentino. Majer ha appena compiuto 30 anni e ha dato disponibilità al trasferimento”.