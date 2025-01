Calciomercato: colpo a sorpresa del Catona Calcio. Arriva l’ex Reggina Reginaldo

Un amore a prima vista quello tra Reginaldo e la città di Reggio Calabria. Nonostante abbia indossato la maglia della Reggina per una sola stagione, quella della promozione in serie B con Mimmo Toscano allenatore e 6 gol all’attivo, l’attaccante spesso è tornato dalle nostre parti dove ha tantissimi amici. E dopo le esperienze successive con Catania e Real Casalnuovo, Reginaldo, che nonostante i suoi 41 anni non ha intenzione di smettere, è stato ingaggiato dal Catona Calcio compagine militante nel campionato di prima categoria.

Un grosso in bocca al lupo anche da parte nostra e complimenti ai dirigenti del Catona.