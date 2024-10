Calciomercato: nuovo rinforzo per la Gioiese. Ancora uno straniero

Continuano ad arrivare calciatori alla corte di mister Arcidiaco per una compagine che tenta miracolosamente di raggiungere la salvezza. Bisognerebbe vincere sempre e sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti, cosa assai complicata ma che non scoraggia la società, convinta di potercela fare.

Arriva il difensore

“Un altro calciatore di spessore si accasa a Gioia Tauro! La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Diogo Manuel Oliverira Silva. Comunemente chiamato Diogo Bebè, classe 2001, è un possente difensore centrale portoghese. Proviene dal Brito SC, compagine che milita nel Campeonato de Portugal, la quarta divisione del campionato portoghese di calcio. In carriera, sempre in Portogallo, ha vestito le casacche di Mirandela, Maia Lidador, FC Vilarinho”.