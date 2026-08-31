Calciomercato: Baldan e Magrassi, più il centrocampista voluto da Marchionni

Il mercato della Reggina entra nella fase conclusiva con il club amaranto che continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di mister Marchionni. In difesa è ormai ai dettagli l’arrivo di Baldan, che a brevissimo diventerà un nuovo calciatore amaranto. Sempre più vicino anche l’accordo con Magrassi, pronto a firmare e a rinforzare il reparto offensivo.

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La novità riguarda però soprattutto il centrocampo. La scelta della società porta il nome di Matteo Rossetti, profilo fortemente voluto proprio da mister Marchionni. Il centrocampista classe 1998 arriva da due stagioni importanti vissute con la maglia del Ravenna, dove ha prima conquistato spazio in Serie D e poi affrontato il campionato di Serie C, confermando qualità, continuità e affidabilità. Rossetti è pronto dunque a tornare in serie D, ritrovando proprio l’allenatore che lo ha già guidato e che ne conosce caratteristiche e potenzialità.

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Un innesto che segue la linea tracciata dalla Reggina: costruire una squadra competitiva affidandosi anche a giocatori già abituati alla categoria e con esperienza nel calcio italiano. Attese notizie anche per quello che riguarda il portiere. Inevitabili alcune operazioni in uscita.