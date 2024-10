Calciomercato: la Sampdoria tenta il colpo… quasi impossibile

“La Sampdoria non molla l’idea Leonardo Bonucci. Una telefonata tra il difensore bianconero e Andrea Pirlo c’è stata, ma per il momento si attendono le mosse della Juventus. La priorità di Bonucci è chiudere la carriera nella Torino bianconera, ma l’ultima parola spetterà a Max Allegri e al nuovo direttore sportivo Giuntoli. C’è una clausola che potrebbe aiutare il club blucerchiato ad arrivare a Bonucci: l’ingaggio del difensore prevede un calo del suo stipendio di anno in anno. Dai 6.5 milioni di euro della prima stagione si passerà ai 3.5 del 2023/24. Una cifra comunque inarrivabile per il club blucerchiato che potrebbe chiedere un aiuto ai bianconeri nella partecipazione ai 2/3 del suo ingaggio“.

fonte: sampnews24.com