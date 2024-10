Calciomercato – Saraniti e le tante richieste. Parla il suo agente

La notizia era stata lanciata ancor prima che si aprisse in maniera ufficiale il calciomercato. Ne sono seguite smentite, ma oggi su TuttoC.com c’è una sorta di rilancio. Parliamo dell’attaccante Andrea Saraniti, anche se sul centravanti leccese sarebbero diverse le società interessate.

Secondo il portale non solo la Reggina appunto, ma anche Catanzaro, Cesena e Piacenza, queste le dichiarazioni del suo agente: “Stiamo valutando assieme al Lecce la migliore soluzione per il calciatore – svela Giuseppe Piraino a tuttoc.com – Ha mercato soprattutto in Serie C, credo in settimana si possa arrivare a una conclusione”.

