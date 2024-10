Calciomercato: colpo in attacco della Scafatese. Arriva Neglia

Ha ottenuto due promozioni in serie C con Viterbese e Bari. 46 reti tra i professionisti

Ancora un colpo in entrata importante per la Scafatese che si assicura un attaccante importante e con precedenti in categorie superiori. Arriva Samuele Neglia.

“Una nuova freccia all’arco di mister Fabiano. La Scafatese 1922 è lieta di annunciare il tesseramento di Samuele Neglia, attaccante esterno classe 1991 con un importante curriculum nel calcio professionistico. Cresciuto nel vivaio della Salernitana, ha esordito in Serie D con la maglia del Sapri nell’annata 2010-11. In categoria ha giocato anche con la Viterbese e con il Bari, ottenendo due promozioni in Lega Pro. Lunghissima la militanza in Serie C per il nuovo canarino, che ha indossato le maglie di Paganese, Melfi, Viterbese, Siena, Bari, Fermana, Reggiana, Cerignola e Virtus Francavilla. Lo score personale parla di 125 gare e 34 reti in Serie D tra campionato, Coppa Italia e post season. In Serie C ha invece all’attivo 273 partite e 46 reti. Samuele Neglia sarà a disposizione di mister Fabiano già questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti“.