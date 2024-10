Calciomercato serie B, TMW: i dieci colpi più importanti possibili in settimana

Due ingressi in casa Reggina attesi nelle prossime ore. Ciciretti rimane in B. il Pisa si rinforza ancora

Si avvia verso la sua conclusione anche questa sessione invernale di calciomercato. E’ la settimana decisiva per tante società compresa la Reggina che spera di portare in riva allo stretto almeno quattro calciatori nuovi con Aya ormai prossimo alla firma e quindi il secondo acquisto dopo Giraudo. Secondo Tuttomercatoweb.com, i colpi che sembrano essere più imminenti.

Leggi anche

I possibili dieci colpi della settimana

Ignacio Lores Varela – Dal Siena al Cittadella: da tempo in uscita dalla formazione toscana, rivoluzionata sotto l’aspetto dirigenziale, l’eclettico trequartista è pronto al ritorno in Serie B. In Veneto lo aspettano, l’accordo c’è.

Ernesto Torregrossa – Dalla Sampdoria al Pisa: potrebbe essere oggi il giorno del trasferimento. Club che limano i dettagli, ma l’accordo pare essere con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A dei toscani, otto presenze e almeno otto tra gol, assist e rigori procurati.

Ramzi Aya – Dalla Salernitana alla Reggina: definitivamente chiusa l’avventura del difensore in Campania. Il calciatore ha infatti firmato un contratto biennale con la truppa calabrese.

Leggi anche

Kevin Bright – Dal Milan alla Cremonese: colpo in prospettiva per la formazione grigiorossa, che ha raggiunto l’accordo con il Milan per prelevare a titolo definitivo il centrocampista classe 2003, punto forte della formazione Primavera.

Nwankwo Simy – Dalla Salernitana al Parma: sembrava diretto a Monza, ma lo scatto dei ducali ha cambiato il destino dell’attaccante. Prossimo a vestire la maglia gialloblù: dal club campano è già arrivato l’ok al prestito secco fino al termine della stagione.

Ahmad Benali – Dal Crotone al Pisa: lavori ancora in corso. Operazione che si dovrebbe concludere con la formula del prestito con diritto di riscatto anche se i calabresi continuano a puntare sulla cessione a titolo definitivo.

Amato Ciciretti – Dal Pordenone al Como: che il duttile calciatore fosse in uscita dalla formazione neroverde era cosa nota. Sembrava potesse esser diretto ad Avellino, ma la truppa lariana ha invece battuto la concorrenza.

Luca Paganini – Dal Lecce all’Ascoli: in uscita dalla formazione salentina, il calciatore aveva diverse richieste, ma il progetto delle truppa marchigiana pare esser stato quello che lo ha convinto maggiormente. Stretta finale.

Lorenzo Andrenacci e Flavio Bianchi – Dal Genoa al Brescia: il portiere e l’attaccante sono colpi ormai prossimi delle Rondinelle, si attende solo l’ufficialità dell’operazione. Con quella di Bianchi già in stato più avanzato: il giocatore è già arrivato in città, e sabato ha assistito alla partita degli uomini di Inzaghi contro la Ternana.

Roberto Stellone – Da svincolato alla Reggina: caotica situazione in Calabria, con Domenico Toscano nuovamente esonerato. E Stellone pronto a tornare in pista dopo l’esperienza ad Ascoli: si va verso un’intesa fino al termine della stagione.