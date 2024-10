Gazzetta dello Sport: scontro Gallo-Toscano prima di Monza-Reggina

L’improvviso esonero di Mimmo Toscano ha certamente spiazzato. In altra pagina del nostro giornale, abbiamo sottolineato come evidentemente non poteva essere attribuito alle due sconfitte della Reggina in tre gare, anche perchè le attenuanti soprattutto riguardo il match casalingo con il Brescia, erano molteplici.

Scontro Gallo-Toscano

Sull’edizione odierna di Gazzetta dello Sport, si aggiungono altri particolari riguardo la rottura e quindi il rapporto tra il presidente Luca Gallo e Mimmo Toscano, uno scontro avvenuto prima di Monza-Reggina: “Alle radici della decisione del presidente Luca Gallo ci sarebbe stato anche un duro confronto con Toscano avvenuto a pranzo prima della partita persa 1-0 a Monza. Il patron romano, ormai diventato un mangia allenatori, ha deciso ieri mattina di dare una sterzata all’interno dello spogliatoio, mandando via Toscano. Tra i nodi del contendere tra il presidente ed il tecnico, ci sono state alcune scelte sul calciomercato (Menez e Faty non rientravano nei piani dell’allenatore) e alcune scelte sulla formazione che poi ha affrontato il Monza“.