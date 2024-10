Calciomercato: in serie D in tanti puntano l’attaccante Di Nardo, anche la Reggina

Questa mattina in altra pagina del giornale, si scriveva di un possibile interessamento della Reggina per uno degli attaccanti più forti e prolifici della serie D, Antonio Di Nardo. L’attaccante, reduce da un grande campionato con promozione in serie C con il Campobasso, è seguito con particolare interesse da tante società, fra cui quella amaranto. La conferma arriva anche dai colleghi di seried24.com:

“Tutti pazzi per Antonio Di Nardo. Dopo la vittoria del girone F con il Campobasso, tutti i riflettori dei top club di Serie D sono sull’attaccante napoletano classe 1998. Per lui, i numeri della stagione 2023/2024 sono decisamente ottimi. Nelle 44 presenze divise tra campionato, Coppa Italia Serie D e Poule Scudetto, l’attaccante ha messo a tabellino 18 gol e 5 assist. Numeri impressionanti, che hanno trascinato il club italo-americano in cima al girone F e poi alla vittoria in Poule Scudetto. Proprio in questa competizione, sono arrivati per lui 4 reti in appena 5 partite.

Quattro top club avrebbero messo gli occhi su Antonio Di Nardo. Tra questi figurano Pistoiese, Savoia, Reggina e Livorno, tutte squadre che mirano a fare un campionato di vertice nei rispettivi gironi, con velleità di promozione in Serie C“.

fonte: seried24.com