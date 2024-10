Calciomercato serie D: si chiude oggi. LFA Reggio, cosa ci dobbiamo aspettare?

Dalla rivoluzione agli interventi chirurgici, passando per la strategia degli Under. Di fatto in questa sessione di calciomercato la LFA Reggio Calabria ha operato un solo intervento portando alla corte di Trocini l’esterno offensivo Renelus, mai impiegato nelle due partite in cui è stato convocato. Il tecnico ha più volte ribadito in conferenza stampa di interventi necessari per sistemare un organico costruito in tutta fretta, la società con il Dg Ballarino ed il DT Bonanno, ha sempre parlato di ingressi sicuri, seppur senza fare grandi sconvolgimenti.

Di fatto siamo arrivati all’ultimo giorno, la sessione per il mercato dei dilettanti si chiude alle 19 di stasera, e non si registrano novità. Anche l’ultima partita giocata e vinta contro la Nuova Igea Virtus ha evidenziato la necessità di rivedere soprattutto la zona nevralgica del campo, la linea mediana dove, pur essendoci giocatori di categoria superiore e di livello, vengono fuori le maggiori difficoltà. E’ li che si deve intervenire e probabilmente la società sta pensando di farlo attraverso la prossina finestra, quella dei professionisti e con qualche Under. C’è comunque ancora tempo per altre operazioni, da capire se fino a stasera ci saranno delle uscite.