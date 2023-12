Centro sportivo S. Agata. Arriva l'avviso pubblico. Tutti i dettagli

Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per la concessione in uso dell’ Impianto Sportivo denominato “Centro Sportivo Sant’Agata”.

In attuazione della delibera Sindacale n. 153 del 21/12/2023 avente ad oggetto “Concessione in uso Centro Sportivo Sant’Agata e avvio manifestazione interesse;

VISTO il “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi della Città Metropolitana”, approvato con Delibera Consiliare n. 26 del 16.07.2020;

VISTO l’ art. 6 del D.L.vo n. 38 del 28 febbraio 2021 “Uso degli impianti sportivi”

SI RENDE NOTO

Che la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per la concessione in uso dell’impianto sportivo denominato “Centro Sportivo Sant’Agata”.

Parte concessa

Blocco Uffici, Foresteria prima squadra, Foresteria settore giovanile, oltre ad i campi n.2 e n.3 con annesso spogliatoio, palestra, sala stampa, deposito e lavanderia.

Non sono compresi nella concessione in uso il locale del Bar, il deposito posto in adiacenza della pista aeroportuale, gli spogliatoi del settore giovanile con relativi depositi, ed impianti, palestra settore giovanile, oltre ad i campi n.1, 4, 5.

Durata e Canone mensile

Concessione in uso 6 mesi. Canone mensile € 5.000,00 oltre addizionale regionale nella misura prevista dalla legge. € 30.000,00 attraverso una fidejussione assicurativa per il corretto adempimento del contratto

I dettagli

La selezione è finalizzata ad individuare un organismo sportivo, in grado di garantire un utilizzo ottimale del Centro Sportivo Sant’Agata comprese le correlate pertinenze. Gli immobili e le attrezzature sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Tra gli oneri a carico del concessionario previsti che saranno dettagliati nella convenzione:

provvedere al servizio di pulizia, di custodia, sorveglianza e quant’altro necessario per il normale utilizzo e la buona tenuta dell’impianto, di tutti i servizi annessi, manutenzione ordinaria dell’impianto e delle attrezzature sportive.

manutenzione ordinaria del manto erboso divieto di realizzare opere non autorizzate;

dotarsi del materiale di pronto soccorso e avere personale che abbia fatto il corso BLSD all’uso del defibrillatore automatico;

Sono ammesse a partecipare le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di Promozione Sportiva, i Consorzi ed Associazioni tra i predetti soggetti, purché senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 94 e 95 del Decreto lgs. 36/2023, a cui si rinvia espressamente;

b) di non aver avuto diffide da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria per gravi violazioni in qualità di concessionario di gestione di impianti sportivi e di non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente l’uso del presente impianto o di altri impianti sportivi dell’Ente per gravi inadempimenti contrattuali;

c) di svolgere e promuovere in modo continuativo e non occasionale attività sportiva nella disciplina del calcio e di essere affiliato, per la disciplina sportiva praticata nell’impianto, alla federazione sportiva nazionale, ovvero, agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi;

d) di possedere la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative, sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell’impianto;

e) che gli amministratori della gestione/associazione non ricoprono cariche sociali in altre società e associazioni nell’ambito della medesima disciplina sportiva (art.4 c18bis Legge 128/2004);

f) che nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;

g) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;

Prima di presentare domanda di partecipazione ed entro i termini previsti dalla manifestazione d’interesse gli interessati dovranno chiedere di effettuare un sopralluogo obbligatorio presso il complesso sportivo. Al sopralluogo è ammesso il legale rappresentante dell’organismo sportivo, ovvero un terzo se munito di regola delega rilasciata dal delegante nelle forme di legge. All’atto del sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione di avvenuto sopralluogo.

L’attestazione di sopralluogo dovrà essere allegata a corredo della documentazione da presentare alla Città Metropolitana, pena l’esclusione.

I soggetti sopra indicati, che avessero interesse ad acquisire la concessione in uso del Centro Sportivo Sant’Agata per come sopra descritto, possono inoltrare, esclusivamente via pec , l’allegato modulo Allegato A debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto, all’indirizzo di posta elettronica certificata della Città Metropolitana di Reggio Calabria, [email protected], rimanendo direttamente responsabile della ricezione della documentazione inviata, entro la data di scadenza indicate nel presente Avviso.

La richiesta di partecipazione dovrà riportare, nell’oggetto della pec, la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CENTRO SPORTIVO SANT’AGATA”.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio, o prive della documentazione sopra indicata. In caso di incompletezza, sarà assegnato ai richiedenti un termine perentorio di non oltre 5 giorni per procedere all’eventuale integrazione, pena l’esclusione.

Alla domanda dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione:

Dichiarazione di presa visione dell’Avviso in ogni sua parte e di accettazione integrale dello stesso;

Dichiarazione di non avere in corso la gestione di altri impianti sportivi con caratteristiche tecniche simili;

Relazione tecnico/descrittiva delle attività in programma, progettualità e modalità di utilizzo concreto dell’impianto, partecipazione a campionati in corso, organizzazione societaria/associativa, personale impiegato nello svolgimento delle attività sportive ed esperienze maturate dallo stesso in ambito calcistico, capacità finanziaria, referenze bancarie, numero di tesserati, rappresentatività territoriale, e quant’altro utile ai fini della valutazione.

Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità con allegato Patto di Integrità;

Dichiarazione antipantoufalage;

Dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interessi;

Atto costitutivo e statuto registrato aggiornate alla data di presentazione della domanda.

La documentazione di cui sopra dovrà essere rilasciata ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, (dichiarazioni sostitutive di atto notorio), firmata in modo leggibile e corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e di copia del codice fiscale.

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli di legge sulle autocertificazioni rese.

L’ Amministrazione concedente, trascorso il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse, procederà come di seguito indicato. Nel caso in cui pervenga all’Amministrazione concedente un’unica manifestazione d’interesse da parte di un unico soggetto, che dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso, si procederà attraverso un affidamento diretto dell’impianto sportivo. Qualora non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse , oppure non fosse possibile aggiudicare l’ impianto, l’amministrazione procederà tramite indagine esplorativa informale. Nel caso di presentazione di più di una istanza da parte di più soggetti qualificati, si procederà ad una selezione in una fase successiva tra i soggetti che avranno manifestato interesse e risultati in possesso dei requisiti richiesti.

L’amministrazione nominerà un’apposita Commissione per esaminare le domande pervenute, ed esprimerà la propria scelta tenendo conto dei seguenti fattori:

– non avere in corso la gestione di altri impianti sportivi con caratteristiche tecniche simili;

– solidità finanziaria (es. capitale sociale, patrimonio, garanzie, referenze bancarie e attestazioni di solvibilità, promesse di polizze fideiussorie, coperture assicurative, attestazioni di assenza di debiti tributari e/o previdenziali, ecc.) e di esperienza nel campo sportivo;

– possesso di una organizzazione societaria/associativa in condizioni di gestire impianti sportivi con caratteristiche

tecniche simili;

-svolgere attività calcistica (partecipazione a campionati ufficiali, amatoriali, agonistici) nella stagione in corso;

Considerato che l’affidamento è temporaneo, sarà data preferenza agli operatori sportivi aventi sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Tutta la documentazione inerente il presente Avviso è consultabile e scaricabile in formato digitale sul sito web istituzionale di questo Ente al seguente indirizzo: www.cittametropolitana.rc.it. nell’area tematica dedicata TurismoSport.

Si precisa che per ogni eventuale informazione, il Responsabile del Servizio “Sport ed Impianti Sportivi” é la Dott.ssa Lucia Meddis tel. 0965/498172– mail: [email protected] .

Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa riferimento alla normativa vigente di specie.