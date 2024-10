Calciomercato: il Siracusa tenta il grande colpo in attacco

Seconda forza del campionato di serie D girone I a quattro punti dal Trapani ed una corsa rallentata dal pareggio interno contro la Vibonese. Il Siracusa comunque non intende mollare e tenterà fino all’ultimo momento di sottrarre il primo posto in classifica alla corazza del presidente Antonini. Gli aretusei oggi hanno trentasette punti in classifica e risultano il miglior attacco del campionato con 41 reti segnate, venti delle quali divise esattamente tra Maggio (10) e Alma (10).

Quindi un reparto, quello offensivo, che sembrerebbe non avere bisogno di ulteriori rinforzi. Ed invece nelle ultime ore pare ci sia stato un sondaggio per Manuel Sarao, in uscita dal Catania e non convocato dal tecnico in occasione del derby perso contro il Messina. Su di lui ci sarebbe stato un timido interessamento anche del Trapani, si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Nei giorni scorsi la società biancoazzurra ha comunicato l’esonero del Ds Castorina.