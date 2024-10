Calciomercato: il Siracusa affianca a Maggio un altro bomber

Linea offensiva di alto livello per la formazione aretusea

Bel colpo di mercato per il Siracusa che dopo aver rinnovato il contratto all’attaccante Maggio, si assicura un altro bomber per la propria linea offensiva. La società, infatti, ha ufficializzato l’arrivo di Sebastiano Longo, ex Nuova Igea, classe 1998, autore di ben 17 reti nella passata stagione.

Giocatore di provata esperienza, ha giocato a inizio carriera nella Primavera del Parma, poi esperienze in serie C con Casertana, Fano, Potenza, Paganese e Messina.