Calciomercato: dopo Situm un altro amaranto potrebbe passare al Cosenza

La Reggina sta già lavorando per ridurre il numero di calciatori in organico

Ci sono ancora diverse giornate da giocare prima della riapertura della seconda finestra stagionale di calciomercato, ma ovviamente tutti gli operatori tra presidenti, direttori sportivi e procuratori già da tempo hanno avviato discorsi e abbozzato qualche trattativa. Il ds della Reggina Taibi è stato molto chiaro sulle strategie da adottare nel prossimo mese di gennaio, partendo soprattutto dallo sfoltimento dell’organico e quindi il piazzamento di quei calciatori che fino ad oggi hanno trovato poco spazio. Per alcuni addirittura neanche un minuto in campo, per altri pochissimi come per esempio l’esperto difensore Vasco Regini. Nonostante le qualità riconosciute dell’ex Sampdoria, di fronte al rendimento di calciatori come Cionek e Stavropoulos, sarebbe stato davvero difficile per chiunque giocare di più.

Dopo Situm anche Regini al Cosenza?

Ed allora possibile che anche lui rientri nel contesto di quei calciatori da cedere, ricordando che il suo contratto va in scadenza il prossimo 30 giugno, avendo sottoscritto con la Reggina un annuale. Secondo quanto riferiscono i colleghi di cosenzachannel, sarebbe proprio la compagine rossoblu interessata al difensore, per rinforzare un reparto che ha messo in evidenza qualche crepa nel corso di questa prima parte di stagione, oltre ai numerosi infortuni che hanno caratterizzato la parte ultime del percorso dei rossoblu. Seguiranno sviluppi.