Calciomercato: Sounas potrebbe tornare in Calabria ma non alla Reggina

Nei giorni scorsi era avanzata l’ipotesi di uno scambio tra la Reggina ed il Perugia che vedeva coinvolti i due centrocampisti Laribi e Sounas. Per il primo sarebbe stato un ritorno alla corte di Alvini che lo ha avuto alla Reggiana nella passata stagione, per il secondo un ritorno invece alla società amaranto che, dopo la promozione in serie B che lo ha visto tra i protagonisti, aveva deciso di non confermarlo.

Sounas interessa al Catanzaro

Una idea durata pochissimo e seppur non smentita dai diretti interessati, comunque un percorso mai iniziato. Da qualche giorno, invece, si parla della possibilità che Sounas torni non solo nuovamente in serie C (ha ottenuto due promozioni consecutive), ma addirittura in Calabria, per vestire però la maglia del Catanzaro. I giallorossi hanno mostrato interesse, il Perugia sarebbe disposto a cederlo, in mezzo c’è da risolvere la situazione contrattuale del centrocampista, legato ai grifoni fino al giugno del 2023.