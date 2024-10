Calciomercato: Sounas-Perugia, il giorno decisivo

Uno dei pezzi pregiati dell’organico della Reggina, il greco Sounas, è pronto a lasciare l’amaranto. Taibi ne ha spiegato la motivazione della scelta, parlando di ruoli e di priorità in quella zona di campo dove in organico ci sono Bellomo, Rivas e Mastour. L’ex numero sette avrebbe voluto giocarsi le sue carte in serie B ed anche l’amichevole con il Benevento ne aveva evidenziato le qualità. Ma la scelta è fatta ed è definitiva.

Leggi anche

Il suo procuratore Bruno Cirillo sta discutendo in queste ore con il Perugia per il raggiungimento di un accordo comunque vicino ed al termine della giornata di oggi potrebbe arrivare la fumata bianca.