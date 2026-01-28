City Now

Calciomercato: dopo le pesanti squalifiche, l’Acireale prende quattro calciatori

I granata, sconfitti a Messina, attendono in campo neutro l'Athletic Palermo

28 Gennaio 2026 - 09:51 | Redazione

Daqoune Acireale

L’Acireale ha pagato a caro prezzo quel pareggio interno contro la Nuova Igea, nel match che la compagine granata conduceva per 3-0, poi rimontata e raggiunta con un rigore contestatissimo e in pieno recupero. Le conseguenze di quella gara sono state oltre ai due punti persi, anche la squalifica del campo (2 giornate) e di tre calciatori (Demoleon 5 giornate, Puglisi 4 giornate), quella più pesante ha riguardato il capitano Iuliano, costretto a stare lontano dal rettangolo di gioco per un anno.

La reazione? Nel giro di qualche giorno ben quattro acquisti partendo dall’attaccante Zakaria Boulahia, il centrocampista Di Stefano, il difensore Galletta e per ultimo il jolly di centrocampo Zakaria Daqoune. Il club siciliano prova a reagire, ma nel frattempo è uscito battuto dalla sfida contro il Messina e adesso attende l’Athletic Palermo.

