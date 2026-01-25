City Now

Serie D: la Reggina continua a volare, la Nuova Igea vince il big match. I risultati e la classifica

Torna Barillà e segna su calcio di rigore il gol della nona vittoria consecutiva. Il big match va alla Nuova Igea

25 Gennaio 2026 - 17:11 | Redazione

Antonino Barillà

Non è stata una domenica facile per la Reggina, tutt’altro. Ha combattuto, ha sofferto, ma alla fine ha gioito grazie ad una rete realizzata da Nino Barillà su calcio di rigore al novantesimo. Una di quelle vittorie che potrebbe valere moltissimo per il futuro in questo campionato degli amaranto. Torna al successo la Nissa, il Savoia agguanta il pareggio dopo essere stato sotto di due reti, vince la Nuova Igea lo scontro diretto con l’Athletic Palermo.

I risultati della giornata

Favara – Nissa 0-1

Gelbison – Reggina 0-1

Vibonese – Sambiase 2-0

Vigor Lamezia – Gela 2-0

Messina – Acireale 2-1

Nuova Igea – Athletic Palermo 1-0

Ragusa – Paternò 5-0

Sancataldese – Milazzo 1-2

Savoia – Enna 2-2

La classifica

  1. Nuova Igea 41
  2. Savoia 39
  3. Reggina 39
  4. Athletic Palermo 38
  5. Nissa 36
  6. Milazzo 35
  7. Sambiase 32
  8. Gela (-1) 30
  9. Gelbison 27
  10. Vibonese 26
  11. Enna 23
  12. Vigor Lamezia 22
  13. Ragusa 21
  14. Sancataldese 20
  15. Acireale 20
  16. Messina (-14) 18
  17. Favara 17
  18. Paternò 11

