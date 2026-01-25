Serie D: la Reggina continua a volare, la Nuova Igea vince il big match. I risultati e la classifica

Non è stata una domenica facile per la Reggina, tutt’altro. Ha combattuto, ha sofferto, ma alla fine ha gioito grazie ad una rete realizzata da Nino Barillà su calcio di rigore al novantesimo. Una di quelle vittorie che potrebbe valere moltissimo per il futuro in questo campionato degli amaranto. Torna al successo la Nissa, il Savoia agguanta il pareggio dopo essere stato sotto di due reti, vince la Nuova Igea lo scontro diretto con l’Athletic Palermo.

I risultati della giornata

Favara – Nissa 0-1

Gelbison – Reggina 0-1

Vibonese – Sambiase 2-0

Vigor Lamezia – Gela 2-0

Messina – Acireale 2-1

Nuova Igea – Athletic Palermo 1-0

Ragusa – Paternò 5-0

Sancataldese – Milazzo 1-2

Savoia – Enna 2-2

La classifica

Nuova Igea 41 Savoia 39 Reggina 39 Athletic Palermo 38 Nissa 36 Milazzo 35 Sambiase 32 Gela (-1) 30 Gelbison 27 Vibonese 26 Enna 23 Vigor Lamezia 22 Ragusa 21 Sancataldese 20 Acireale 20 Messina (-14) 18 Favara 17 Paternò 11