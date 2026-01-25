Reggina, Sorci: ‘Lo aveva detto mister Torrisi che avremmo vinto così’

La vittoria arriva al novantesimo e su calcio di rigore. Ha deciso il match il capitano Barillà, tornato in campo dopo diverse settimane e subito protagonista. Partita non facile, su un campo complicato e contro una compagine in salute. Ai microfoni di radio Febea mister Sorci: “Mister Torrisi ha creato una grande sinergia. C’è un gruppo di lavoro affiatato, coeso, molto difficile da trovare altrove. Dobbiamo raggiungere un obiettivo, non importa chi va in panchina. Sapevamo che ci attendeva una partita complessa, nel corso della riunione tecnica, il mister ci ha detto che l’avremmo vinta di corto muso, ha anche poteri divinatori, anche sulle previsioni meteo è incredibile.

Leggi anche

Palumbo aveva avuto problemi fisici importanti, oggi è andato in campo anche per una combinazione riguardante gli under, visto che Rosario Girasole era reduce da una operazione. Ma qui chi entra dà tutto e lo avete visto. Daniel Adejo un vero leone, grande dimostrazione da parte sua, bene anche il giovane Macrì. Tutto questo accade perchè stiamo bene insieme”.