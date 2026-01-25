Reggina, Il DG Praticò: ‘Lo avevo detto, i risultati arrivano quando…’

La Reggina sbanca il campo difficile della Gelbison e prosegue la sua scalata verso la parte più alta della classifica. A Radio Febea il DG Praticò: “Ho sempre detto che Reggio quando viaggia all’unisono i risultati arrivano. Da quando ci siamo compattati sono arrivate nove vittorie consecutive e non può essere un caso. Si è fatto tanto ma ancora non abbastanza”.

Parola al capitano Barillà: “Sapevamo che avremmo dovuto fare una battaglia, si è lottato su ogni pallone, il rigore è stata la ciliegina. Questo è stato l’atteggiamento che ci ha fatto cambiare strada. Dobbiamo pensare partita dopo partita, da martedi penseremo al Savoia, sappiamo quale strada dobbiamo percorrere e bisogna solo crescere. La scintilla? Siamo partiti malissimo, con l’arrivo di Torrisi è cambiata la mentalità e il modo di lavorare, si è cominciato a correre. Adesso sto un pochino meglio, non benissimo. La frattura è stata ridotta, ma c’è un pò di fastidio“.