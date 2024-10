Calciomercato: Taibi parla di tutto. I dialoghi con il Sassuolo, poi Vigorito e Rivas

Fase del calciomercato ancora iniziale con pochissimi movimenti per tutti. La Reggina sta cercando di irrobustire il proprio organico per consegnare a mister Aglietti quei rinforzi richiesti ed allo stesso tempo lavora per alleggerirlo dal punto di vista numerico. Il ds Taibi fa un riepilogo in questa intervista rilasciata ai colleghi di Gazzetta del Sud:

I dialoghi con il Sassuolo

“Turati, Russo, Brignola, Ricci. Chi prendiamo? Magari tutti e quattro o nessuno dei quattro. Battute a parte Turati e Russo sono due profili giovani che seguiamo con attenzione ed è ovvio che l’eventuale arrivo dell’uno esclude l’altro. Per Ricci e Brignola vedremo, non è facile ma ci stiamo lavorando”.

La trattativa con l’Inter per Rivas

“Su Rivas in tempi non sospetti la Reggina ha imbastito un dialogo con l’Inter per acquisire a titolo definitivo il calciatore perchè abbiamo grande fiducia nella qualità del ragazzo il quale a Reggio ha trovato una maturazione definitiva. Speriamo che i prossimi giorni ci diano le risposte che cerchiamo”.

Vigorito e Zortea trattative reali