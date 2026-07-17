Calciomercato: ufficiale, Alfio Torrisi è il nuovo allenatore del Messina

L’ex tecnico della Reggina Alfio Torrisi sarà il nuovo allenatore del Messina. In giallorosso troverà un altro ex amaranto come il Ds Maurizio Pellegrino.

Il comunicato

“L’ACR Messina 1900 è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Alfio Domenico Torrisi, che sarà l’allenatore giallorosso per la stagione sportiva 2026/2027.

Tecnico di comprovata esperienza e profondo conoscitore della categoria, Torrisi arriva a Messina dopo un percorso ricco di risultati e con l’obiettivo di guidare la squadra nel nuovo corso sportivo del Club.

La sua competenza, unita alla capacità di valorizzare il gruppo e costruire un’identità di gioco solida, rappresenta un tassello importante nel progetto tecnico dell’ACR Messina 1900.

La Società rivolge a mister Torrisi il più caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura in giallorosso“.