Calciomercato: ufficiale, Alfio Torrisi è il nuovo allenatore del Messina
Troverà in giallorosso un altro ex Reggina
17 Luglio 2026 - 09:37 | Redazione
L’ex tecnico della Reggina Alfio Torrisi sarà il nuovo allenatore del Messina. In giallorosso troverà un altro ex amaranto come il Ds Maurizio Pellegrino.
Il comunicato
“L’ACR Messina 1900 è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Alfio Domenico Torrisi, che sarà l’allenatore giallorosso per la stagione sportiva 2026/2027.
Tecnico di comprovata esperienza e profondo conoscitore della categoria, Torrisi arriva a Messina dopo un percorso ricco di risultati e con l’obiettivo di guidare la squadra nel nuovo corso sportivo del Club.
La sua competenza, unita alla capacità di valorizzare il gruppo e costruire un’identità di gioco solida, rappresenta un tassello importante nel progetto tecnico dell’ACR Messina 1900.
La Società rivolge a mister Torrisi il più caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura in giallorosso“.
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