Conferenza stampa di Lotito. Dal sindaco Cannizzaro la conferma ufficiale
"Presenteremo la nuova era della Reggina. Adesso Reggio, adesso Reggina"
17 Luglio 2026 - 10:13 | Redazione
Anticipato da CityNow nella giornata di ieri, adesso arriva pure la comunicazione ufficiale da parte del sindaco Francesco Cannizzaro attraverso una storia su instagram, riguardo la conferenza stampa di Claudio Lotito a Reggio Calabria:
“Approfitto di questa piccolissima pausa per invitarvi tutti allo stadio Granillo lunedi 20 luglio alle ore 19, insieme a Claudio Lotito presenteremo la nuova era della Reggina. Adesso Reggio, adesso Reggina”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI