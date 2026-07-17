Viola in Serie B nazionale, Milia: ‘Una vittoria per l’intera città’

“Il ripescaggio della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B Nazionale è un traguardo bellissimo, che rende finalmente giustizia al blasone di questa società e al valore dimostrato sul campo. È una vittoria che appartiene a tutta la nostra città: finalmente la Viola, patrimonio identitario di Reggio, torna ad occupare lo spazio che merita nel panorama cestistico nazionale”.