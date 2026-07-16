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Pallacanestro Viola: adesso è ufficiale il ripescaggio in Serie B Nazionale

Ora le attenzioni si spostano sulla costruzione del nuovo roster

16 Luglio 2026 - 17:18 | Redazione

Redel Viola Avellino gara

La notizia attendeva soltanto l’ufficialità. Al termine del Consiglio Federale di questo pomeriggio, la FIP ha decretato il ripescaggio della Pallacanestro Viola in Serie B Nazionale.

I neroarancio possono finalmente festeggiare il salto di categoria, arrivato dopo aver sfiorato per due volte la promozione sul campo. Un traguardo importante per la società e per una tifoseria che ha atteso con grande tensione la decisione federale.

Adesso può partire la programmazione della nuova stagione. Per la guida tecnica è già stato bloccato Michele Carrea, mentre la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra competitiva e in grado di affrontare il nuovo campionato con ambizione.

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