Reggina: la conferenza di Lotito, l’arrivo di Romairone, la firma di Marchionni, il ritiro

Mancano ancora le comunicazioni ufficiali, non le notizie. La prima risposta attesa dai tifosi amaranto è arrivata nella giornata di ieri, con l’individuazione della data della conferenza stampa che si terrà lunedi 20 luglio allo stadio Oreste Granillo. All’incontro saranno presenti il sindaco Francesco Cannizzaro e il presidente Claudio Lotito. Sarà il momento in cui verranno illustrati programmi, obiettivi e struttura della nuova Reggina.

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Dalla multiproprietà al mercato

Sono numerosi gli argomenti che saranno affrontati. Dal progetto amaranto alla questione della multiproprietà, passando per le ambizioni della società e il calciomercato. Attese novità anche sul ritiro precampionato, sulla campagna abbonamenti e sulla composizione del comparto tecnico e dirigenziale.

A questo proposito, nella giornata di lunedì 20 luglio dovrebbe arrivare a Reggio Calabria il direttore sportivo Giancarlo Romairone. Da diversi giorni il dirigente è in costante contatto con Marco Marchionni per individuare i calciatori che dovranno comporre l’organico. L’obiettivo dichiarato resta quello di costruire una squadra in grado di puntare alla vittoria del campionato.

Marchionni verso la firma

Dopo il rinvio registrato martedì, per la giornata di oggi è prevista la firma di Marchionni sul contratto che dovrebbe legarlo alla Reggina per una stagione. Sul fronte mercato continuano a circolare numerosi nomi, sia tra gli Under sia tra i calciatori di maggiore esperienza. Al momento, però, non è arrivata ancora alcuna ufficializzazione da parte della società, ma questa non è una novità.