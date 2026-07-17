Alemanno ‘riparte’ dalla Calabria: ‘Occhiuto ha deluso. Candidato di Futuro Nazionale alle prossime regionali’

Gianni Alemanno ha scelto per il suo ritorno alla vita pubblica e politica la Calabria. Quella di ieri a Vibo Valentia è stata, infatti, la prima conferenza stampa a livello nazionale per l’ex sindaco di Roma dopo la scarcerazione avvenuta lo scorso 24 giugno.

È l’occasione per lanciare ufficialmente la nuova creatura di “destra sociale”, Futuro Nazionale, con un obiettivo chiaro e ambizioso: indicare Roberto Vannacci come futuro Presidente del Consiglio.

Il legame con il territorio e la bocciatura della giunta Occhiuto

Secondo quanto riportato dal Corriere della Calabria, a scelta di iniziare questo nuovo percorso partendo dal Sud non è casuale. Alemanno ha infatti dichiarato:

“Ho scelto la Calabria perché qui ci sono tanti amici, tante persone che hanno aderito insieme a me a Futuro Nazionale. Per noi è sempre stata una regione molto importante”.

Pur rimandando i dettagli del programma politico ufficiale a una riunione programmata con gli iscritti locali, il leader del movimento ha espresso un giudizio durissimo sull’attuale amministrazione regionale:

“Di sicuro la seconda giunta Occhiuto ha deluso, ha portato le persone al voto, ci si aspettava una svolta e non è arrivata. Per questo penso che Futuro Nazionale, ma questo dipenderà dal coordinatore regionale, avrà un proprio candidato alle prossime elezioni regionali”.

Sviluppo, lavoro e la sfida della “doppia cifra”

Per Alemanno, il rilancio della Calabria deve passare inevitabilmente attraverso risposte concrete sul piano economico e occupazionale:

“In questo periodo sta crescendo più del resto dell’Italia, ma dobbiamo recuperare tanto terreno perso e bisogna dare lavoro e prospettiva ai calabresi. Io ovunque vado nel mondo trovo calabresi che hanno successo, ma è necessario che questo avvenga in questa regione”.

Il partito, secondo il suo fondatore, gode di ottima salute, avendo già superato la soglia dei 100 mila iscritti a livello nazionale con un trend in costante crescita. Le aspettative per le urne sono elevate:

“Sono convinto che già alle prossime elezioni Futuro Nazionale potrà arrivare alla doppia cifra in termini di risultato elettorale”.

Le tensioni interne e l’affondo contro la Lega

Durante l’incontro non sono mancate domande sulle prime crepe interne, in particolare sulla presunta fuoriuscita di circa 600 dissidenti partiti dall’area di Lamezia Terme – un numero comunque contestato dentro il partito – contrari alle nomine calate dall’alto.

Alemanno ha ridimensionato la questione definendola una normale dinamica di assestamento:

“Sono voci che circolano, stiamo parlando con tutti quelli che hanno perplessità. In un partito nascente è naturale che ci possono essere momenti di difficoltà, di crisis. Di persone che arrivano e magari se ne vanno: è la fase magmatica iniziale di qualsiasi movimento politico. La realtà è soltanto una, che oggi ci sono delle nomine che devono servire a raccogliere il consenso, gli iscritti. Ma il nostro partito farà i congressi e quindi chiunque vuole esprimersi in un modo o nell’altro avrà modo di farlo”.

Infine, l’ex sindaco di Roma ha voluto marcare con forza la differenza tra il suo neonato movimento e gli altri partiti di centrodestra, riservando l’affondo più duro al partito di Matteo Salvini:

“Non siamo quei partiti personali come la Lega, che in realtà il centrosud l’ha trattato sempre dall’alto in basso senza dare nessun spazio di partecipazione”.

Fonte: Corriere della Calabria